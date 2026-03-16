«Это подарок мужчины»: как суд Татарстана решил выселить соседку экс-мэра Бугульмы

Фемидой установлено — дареная «трешка» находится в том же доме, где чиновник жил с женой и детьми

В Татарстане вступило в силу первое решение по антикоррупционному иску, где в качестве соответчицы крупного чиновника выступает не жена. Эта дама, поработав на должностях воспитателя детсада и секретарши в аппарате Совета муниципального образования, стала собственницей трехкомнатной квартиры в 93,3 «квадрата», где после ремонта появились и сауна, и детская. Причем из представленных на суд материалов оперативной прослушки стало известно, с кем именно намеревалась завести малыша экс-секретарша пока о происходящем не узнала его законная жена. Прокуратура убеждала суды, что та квартира и иномарка для этой дамы могли быть куплены лишь на коррупционные доходы бывшего мэра Бугульмы Линара Закирова, и две инстанции Фемиды постановили: активы на 7 млн рублей изъять. Подробнее — в материале «Реального времени».

В чем призналась экс-сотрудница

Свое решение по резонансному иску прокуратуры Верховный суд Татарстана выносил в отсутствие ответчиков. На заседании апелляционные жалобы на решение районного суда к бывшему главе Бугульмы и его бывшей подчиненной поддерживали только их адвокаты Ленар Шакиров и Марат Давлетов.

...Антикоррупционный иск прокурора Татарстана Альберта Суяргулова поступил в августе прошлого года и рассматривался в открытом режиме. Хотя адвокаты на старте процесса просили засекретить его, с учетом приобщения аудиозаписей телефонных разговоров, полученных оперативниками ФСБ в июне 2024-го и феврале 2025-го. Прослушка велась в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении неустановленных лиц в связи с отчуждением муниципального имущества в Бугульме. Позже статус подозреваемого получил один из экс-подчиненных Линара Закирова.

Ни на одном заседании суда по искам прокуратуры Татарстана Линар Закиров лично не появился. взято с сайта Бугульминского района РТ

Предметом прокурорской проверки стали два актива бывшей сотрудницы администрации Бугульминского района Евгении Старостиной — автомобиль Mazda 2022 года выпуска, купленная в том же году за 3,55 млн рублей, и «трешка» 93,3 кв. м в многоквартирном доме, которая в 2023-м обошлась в 3,5 млн рублей. Стоимость ремонта в ней и закупку мебели в иск включать не стали.



Данную собственность женщина, если верить документам, приобрела без всяких рассрочек, хотя ранее для выкупа «однушки» за 830 тысяч рублей брала кредит на две трети этой суммы. Причем перед вложением в «трешку» первую квартиру не продавала, финансовую помощь от родителей и своего брата не получала. Родные при общении с силовиками выразили полную неосведомленность, каким чудом их дочь и сестра смогла стать хозяйкой шикарных для маленького городка апартаментов. Особенно с учетом ее общего дохода в 1,7 млн рублей за годы работы воспитателем детсада и специалистом администрации.

Суды двух инстанций согласились с версией прокуратуры о том, кто именно дарил оспариваемые активы. Реальное время / realnoevremya.ru

На суде представители надзорного ведомства утверждали — бюджета Старостиной не хватило бы на жилплощадь под 100 «квадратов» и новую иномарку. Та через адвоката представила суду краткое объяснение: «Это подарок мужчины». Сообщать его данные ответчица наотрез отказалась.

Защитники настаивали — никаких личных отношений между их клиентами не было

Прокуроры в процессе доказывали — дорогими подарками экс-подчиненную одарил ее близкий знакомый и начальник — глава района. При этом многометровое «гнездышко» для тайных встреч подобрал без всякого стеснения — в соседнем подъезде дома, где проживал сам с супругой и детьми.

Тут стоит отметить — версию силовиков, что на записях зафиксированы разговоры именно Евгении и Линара, их адвокаты в суде называли необоснованной. Указывали — принадлежность номеров ответчикам не подтверждена, они не опрашивались по существу разговоров, да и экспертиза записей на предмет идентификации голосов не проводилась. При этом защитники настаивали — никаких личных отношений между их клиентами не было и к покупкам Старостиной бывший мэр Бугульмы не причастен.

Рассекреченные результаты оперативной проверки УФСБ по Татарстану изучали суды двух инстанций. скриншот с сайта Яндекс.карты

Меж тем сами записи суд приобщил и исследовал на процессе в качестве доказательства. На первой из них мужчина и женщина обсуждают ту самую квартиру и ход ремонта в ней.

По словам начальника антикоррупционного отдела прокуратуры РТ, на записи женщина называет имя-отчество шефа. Реальное время / realnoevremya.ru

После исследования аудио адвокаты вновь подчеркнули — данное доказательство без идентификации голосов несостоятельно. Представитель прокуратуры РТ Лилия Фаттахова возразила, указывая на стенограмму с частью разговора, где дама, вероятно, по привычке называет собеседника по имени-отчеству, а тот упоминает имя своего сына. А на следующей записи — уже зимой 2025-го — прямо заявляет, что звонит с «левого» номера.



Исполком дистанцировался, Закиров начал исполнять первое решение

Кроме аудиозаписей, прокуроры представили суду информацию, что иномарка для Старостиной приобреталась через некоего Журавлева, который работал личным помощником главы Бугульминского района. А в роли продавца выступал бывший однокурсник этого помощника, он незадолго до сделки заказал эту машину в автосалоне и оформил ее в собственность.

Представители истца настаивали — подтвержденных источников дохода на такие подарки сотруднице у второго ответчика — ВИП-чиновника не было. С учетом того, что его семья активно вкладывалась в недвижимость на куда более значительные суммы, чем 7 млн рублей.

Ключевым доказательством отсутствия официальных доходов стало вступившее в силу решение Высокогорского суда Татарстана, который в июле 2025-го согласился с позицией Альберта Суяргулова по первому иску к бывшему мэру Бугульмы и его близким. Ответчикам не удалось доказать законность приобретения активов на 115 млн рублей, включая жилье и участки в Казани, Москве и Сочи, а также автомобиль Porsche Cayenne, который приобретался за 6,7 млн и оформлялся на тещу экс-мэра Резиду Хамзину, но фактически находится в пользовании семьи Закировых.

Еще в ходе рассмотрения первого иска прокуратуры Линар Закиров оставил пост мэра. сайт Бугульминского района РТ

Пытаясь отменить это решение, адвокаты главного ответчика дошли до кассации, но и она подтвердила несоответствие доходов расходам «амбассадора модных брендов». Заметим, что в ходе рассмотрения первого иска адвокат Линара Закирова сообщил — клиент подтверждает оформление части активов на свою мать, по ее же инициативе, чтобы не делить имущество, если брак распадется.

Как отмечают источники «Реального времени», ключи от объектов в Сочи и Москве Закировы — Хамзины уже сдали, впереди непростая процедура оценки недвижимости и торги. Оценка авто традиционно занимает меньше времени. Поэтому изъятый Porsche Cayenne 2019 года выпуска уже доехал до аукциона по стартовой цене 4,85 млн рублей, правда, первые торги в начале марта не состоялись.

Ленар Шакиров (на фото) и Марат Давлетов планируют оспаривать решение Бугульминского суда и дальше. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Что касается второго иска, то 23 октября 2025 года Бугульминский горсуд дал добро на изъятие квартиры и машины соседки бывшего главы. Привлеченный в качестве третьего лица исполком Бугульминского района дистанцировался от этого дела — отзыв по иску не прислал, своего представителя на заседания ни разу не направил.

Жалобы на постановление по иску к Старостиной — Закирову Верховный суд Татарстана рассмотрел в марте. Адвокаты Марат Давлетов и Ленар Шакиров называли решение горсуда необоснованным, бездоказательным и незаконным.

Они указывали — Евгения Старостина в период работы в муниципалитете госслужащей не являлась, была наемным специалистом по договору и обязанность декларировать доходы-расходы на нее не распространялась. Подчеркивали — сами сделки по машине и квартире истцом не оспаривались и мнимыми не признавались, а оперативные записи не могут служить доказательством по ряду причин. По их мнению, суд первой инстанции незаконно отверг доводы, что голос мужчины на прослушанных файлах и номер телефона Закирову не принадлежат. Кроме того, постановление о рассекречивании данных прослушки должен был подписывать начальник УФСБ по Татарстану, — полагает защита.

Верховный суд Татарстана рассмотрел доводы жалоб по чужой квартире и авто в одно заседание. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Убедить апелляционную коллегию в своей правоте защитникам бывшего мэра и бывшей сотрудницы администрации не удалось. По итогам рассмотрения решение Бугульминского суда вступило в силу аккурат к 8 марта.

В ближайшее время приставы получат исполнительные листы по данному делу.

Адвокаты ответчиков намерены обратиться с жалобами в Шестой кассационный суд.

