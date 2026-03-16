На казанца завели четыре уголовных дела за незаконный вывод 60 млн рублей в Турцию

50-летний мужчина использовал данные своих работодателей из Казани и Ульяновска для заключения фиктивных контрактов с турецкими компаниями

Сотрудники татарстанской таможни пресекли деятельность казанца, организовавшего незаконный вывод денежных средств за рубеж. 50-летний мужчина использовал данные своих работодателей из Казани и Ульяновска для заключения фиктивных контрактов с турецкими компаниями, сообщает пресс-служба таможни.

Мошенник подделывал электронные подписи руководителей организаций и оформлял внешнеторговую документацию. В результате было выявлено четыре случая нелегального перевода средств на общую сумму более 60 млн рублей. При этом товар, указанный в контрактах, в Россию так и не поступил.

По факту выявленных нарушений возбуждено четыре уголовных дела по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

— В настоящее время в рамках уголовных дел мы проводим расследование обстоятельств незаконных валютных операций, устанавливаем круг лиц, причастных к данному преступлению. Подозреваемое лицо находится под подпиской о невыезде, — заявил начальник отделения дознания татарстанской таможни Амиран Газаев.

Наталья Жирнова