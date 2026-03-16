Сегодня из Казани запустят дополнительные электрички до «Казань Экспо»
Это связано с вечерним концертом в выставочном комплексе
Сегодня в Казани назначили дополнительные поезда по маршруту Казань — Аэропорт — Казань. Они обеспечат пассажирам трансфер до МВЦ «Казань Экспо» в день концерта «Уральских пельменей». Об этом сообщили в Минтрансе.
Расписание дополнительных рейсов:
- поезд №7602 по маршруту Казань — Аэропорт отправится со станции Казань в 18:09 и прибудет на станцию Аэропорт в 18:40;
- поезд №7603 по маршруту Аэропорт — Казань отправится со станции Аэропорт в 21:42 и прибудет на станцию Казань в 22:10.
Напомним, между вокзалом и аэропортом Казани ежедневно курсирует 20 электричек с промежутками примерно в час — два часа в дневное время — с 06:30 до 22:30.
