Сегодня из Казани запустят дополнительные электрички до «Казань Экспо»

09:46, 16.03.2026

Это связано с вечерним концертом в выставочном комплексе

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Казани назначили дополнительные поезда по маршруту Казань — Аэропорт — Казань. Они обеспечат пассажирам трансфер до МВЦ «Казань Экспо» в день концерта «Уральских пельменей». Об этом сообщили в Минтрансе.

Расписание дополнительных рейсов:

  • поезд №7602 по маршруту Казань — Аэропорт отправится со станции Казань в 18:09 и прибудет на станцию Аэропорт в 18:40;
  • поезд №7603 по маршруту Аэропорт — Казань отправится со станции Аэропорт в 21:42 и прибудет на станцию Казань в 22:10.
взято из телеграм-канала Минтранса Татарстана

Напомним, между вокзалом и аэропортом Казани ежедневно курсирует 20 электричек с промежутками примерно в час — два часа в дневное время — с 06:30 до 22:30.

Рената Валеева

