Татарстан может стать пилотным регионом по цифровизации культурного наследия

По словам главы Комитета РТ по охране ОКН Ивана Гущина, создание единой цифровой платформы позволит объединить в одном пространстве и реставраторов, и ученых

Глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин выступил с инициативой на круглом столе в Совфеде. Он предложил сделать Татарстан пилотным регионом для интеграции региональных систем с будущей Единой государственной информационной системой объектов культурного наследия (ЕГРОКН) на платформе «ГосТех».

По словам Гущина, создание единой цифровой платформы позволит объединить в одном пространстве реставраторов, экспертов, проектировщиков и ученых. Сейчас специалисты работают разрозненно, каждый в своей информационной системе, что затрудняет обмен данными.

Также глава комитета подчеркнул необходимость создания единого цифрового пространства для всей страны.

— Это даст возможность реставраторам, экспертам и ученым из разных регионов работать с актуальными данными в режиме реального времени. Мы должны уйти от практики, когда каждый регион «варится в собственном соку», — заявил Гущин.

