УК «Светлый» объяснила сход снега с крыши в Куюках большой загруженностью самой УК

Представитель компании заявил, что специалисты убирают крыши и в выходные, и в праздники

УК «Светлый» объяснила недавний сход снега с крыши дома в Куюках большой загруженностью самой компании. Об этом сообщил корреспондент «Новостей Татарстана» телеканала ТНВ. Представитель компании заявил, что специалисты убирают крыши и в выходные, и в праздники.

— Уборка снега у нас проводится по графику. У нас объем работы достаточно большой, потому что жилой фонд тоже очень большой — 242 дома у нас сейчас находится в обслуживании. Работа по уборке снега ведется ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, — заявил представитель УК.

Напомним, что 15 марта в деревне Куюки Пестречинского района Татарстана сошел снег с крыши дома №4 по ул. 21 квартал. Пострадавших не обнаружили. По данным «Новостей Татарстана», специалисты проверили сугробы с использованием лавинных зондов, также работали кинологи.

Наталья Жирнова