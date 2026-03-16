В Казани построят новую школу на 1,5 тысячи мест в ЖК «Станция Юбилейная»

В перспективе объект будет рассчитан на 2 119 учащихся

В этом году в Казани стартует строительство новой школы на 1,5 тыс. мест в жилом комплексе «Станция Юбилейная». Об этом на «деловом понедельнике» сообщил директор МБУ «Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани» Илья Коротихин.

— Школа в быстрорастущем районе означает, что детям не нужно будет ездить на автобусе, а родителям стоять в пробке, чтобы отвезти их на учебу. Также школа на 1,5 тыс. мест позволит разгрузить соседние образовательные учреждения, — отметил руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Учебное заведение станет первым этапом строительства образовательного комплекса, который в перспективе будет рассчитан на 2 119 учащихся.

В здании разместятся актовый зал на 800 мест, спортивный зал площадью более 500 кв. м, хореографический зал, классы дополнительного образования и столовая на 500 мест.

Рената Валеева