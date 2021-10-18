В Госдуме предложили снизить годовую стоимость обучения в вузах

Фото: Дмитрий Резнов

В Госдуме РФ предложили установить предельно допустимые цены за обучение в высших учебных заведениях. С такой инициативой выступили депутаты Василий Власов и Владимир Сипягин, отправившие письмо на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

В заявлении говорится, что стоимость обучения за год в вузах Москвы может доходить до полумиллиона. Это в 20—30 раз превышает установленный в городе прожиточный минимум. Подобная ситуация складывается и в регионах, где стоимость годового обучения достигает до 15 прожиточных мининмумов, пишет RT.

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В парламентарии просят оценить возможность введения для вузов максимальной годовой цены за обучение в размере восьми прожиточных минимумов, установленных в регионе, где находится учебное заведение. По мнению депутатов, это повысит доступность высшего образования.

О том, нужно ли бесплатное высшее образование, читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова