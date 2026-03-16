Метеорологи предупреждают о загрязнении воздуха в Татарстане в течение суток

По данным специалистов, с вечера 16-го по вечер 17 марта воздух будет хуже очищаться от загрязнений как в городах, так и в сельской местности

На территории Татарстана прогнозируется неблагоприятная экологическая обстановка. В период с 18:00 16 марта до 18:00 17 марта ожидаются метеорологические условия, которые будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Специалисты предупреждают, что в указанный промежуток времени может наблюдаться ухудшение рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе как в городских, так и в сельских поселениях республики. Это может привести к временному повышению уровня загрязнения воздуха.

Напомним, что воздух Татарстана соответствует санитарным нормам на 99%. В городских поселениях этот показатель составляет 99,3%, в сельских — 99,7%.

Наталья Жирнова