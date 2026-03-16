На МКС провели вторую серию эксперимента «Экран-М» при участии татарстанского космонавта Рыжикова

Суть эксперимента заключается в получении сверхчистых полупроводниковых пленок арсенида галлия

Второй сеанс эксперимента «Экран‑М» по получению сверхчистых полупроводниковых кристаллов проведен на российском сегменте МКС в ручном режиме из‑за особенностей работы датчиков. Об этом рассказал спецкор ТАСС на МКС, командир станции, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь‑Сверчков.

— Из‑за отклонений в работе датчиков второй сеанс был выполнен не в автоматическом, а в ручном режиме, заранее предусмотренном разработчиками оборудования. Выдавались команды на управление нагревателями, заслонками, движением кассеты и манипулятором подложки, — пояснил космонавт.

Он напомнил, что аппаратура для эксперимента установлена за бортом МКС в 2025 году космонавтами Роскосмоса Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким. Размещение оборудования за пределами станции позволяет создавать полупроводники в идеальных условиях высокого вакуума и невесомости методом молекулярно‑лучевой эпитаксии.

Суть эксперимента заключается в получении сверхчистых полупроводниковых пленок арсенида галлия. В ходе сеанса молибденовая подложка устанавливается на нагревательный элемент. Напротив нее расположены излучатели мышьяка и галлия, которые нагреваются примерно до 900 градусов. Открывается заслонка, и атомы начинают напыляться на подложку. После завершения процесса подложка убирается в кассету.

Кудь‑Сверчков добавил, что кассету с результатами эксперимента планируется снять во время предстоящего выхода в открытый космос, а затем вернуть на Землю для изучения.



Рената Валеева