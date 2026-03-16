Долина подала иск на 176 млн к казанскому дропперу Каменецкому

Ранее татарстанец получил семь лет колонии и штраф почти в миллион рублей

Балашихинский городской суд Подмосковья рассмотрит иск певицы Ларисы Долиной о возмещении имущественного вреда в размере свыше 176 млн рублей. Об этом сообщает Telegram‑канал судов общей юрисдикции Подмосковья.

Исковое заявление от представителя Долиной подано с требованием о взыскании имущественного вреда с Анжелы Цырульниковой, Артура Каменецкого, Андрея Основы и Дмитрия Леонтьева. Суд принял заявление к производству.

Указанные лица признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. В конце ноября прошлого года суд вынес следующие приговоры: Цырульникова получила семь лет колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей, Леонтьев и казанец Каменецкий — семь лет колонии особого режима со штрафом 900 тыс., Основа — четыре года колонии общего режима со штрафом 900 тыс.

По версии следствия, фигуранты, действуя совместно с неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года путем обмана похитили денежные средства на сумму 175,12 млн руб. Кроме того, они лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы — ее рыночная стоимость превышает 138 млн руб. Общий ущерб, с учетом банковской комиссии за операции и расходов на сделку, составляет более 317 млн руб.

Рената Валеева