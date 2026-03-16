В Ураза-байрам общественный транспорт Казани начнет работу в 5:00

Изменения в расписании затронут 25 автобусных маршрутов

В пятницу, 20 марта, в Казани отметят Ураза‑байрам. Празднование в мечетях начнется в 6:30 с чтения Корана. Для удобства горожан общественный транспорт, маршруты которого проходят через мечети города, начнет курсировать уже с 5:00.

Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов.



Изменения в расписании затронут следующие маршруты:

автобусы №1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37а, 43, 47, 53, 54, 55, 56, 63, 68, 74, 75, 91;

троллейбусы №1, 2, 12;

трамваи №5 и 5а.

В 13:00 состоится ежегодное мероприятие «Рамазан‑фест», посвященное окончанию священного для мусульман месяца Рамадан. Праздничные площадки откроются на улицах Шигабутдина Марджани и Каюма Насыри.

В программе — театрализованные представления, лектории, ярмарка, а также мастер‑классы и игры для детей. Кроме того, для гостей мероприятия в течение дня будет работать фуд‑корт.

Напомним, жителям Татарстана предстоят дополнительные выходные дни: с 20 по 22 марта включительно.



Рената Валеева