В Ураза-байрам общественный транспорт Казани начнет работу в 5:00
Изменения в расписании затронут 25 автобусных маршрутов
В пятницу, 20 марта, в Казани отметят Ураза‑байрам. Празднование в мечетях начнется в 6:30 с чтения Корана. Для удобства горожан общественный транспорт, маршруты которого проходят через мечети города, начнет курсировать уже с 5:00.
Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов.
Изменения в расписании затронут следующие маршруты:
- автобусы №1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37а, 43, 47, 53, 54, 55, 56, 63, 68, 74, 75, 91;
- троллейбусы №1, 2, 12;
- трамваи №5 и 5а.
В 13:00 состоится ежегодное мероприятие «Рамазан‑фест», посвященное окончанию священного для мусульман месяца Рамадан. Праздничные площадки откроются на улицах Шигабутдина Марджани и Каюма Насыри.
В программе — театрализованные представления, лектории, ярмарка, а также мастер‑классы и игры для детей. Кроме того, для гостей мероприятия в течение дня будет работать фуд‑корт.
Напомним, жителям Татарстана предстоят дополнительные выходные дни: с 20 по 22 марта включительно.
