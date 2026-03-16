Жителя Феодосии задержали за передачу Украине фото российской военной техники

Информация использовалась противником для корректировки своих ударов

Сегодня в Крыму задержали жителя Феодосии за передачу Украине фотографий с российской военной техникой. Об этом пишет RT со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.



45‑летний местный житель инициативно, без внешнего побуждения передал украинской стороне фотоматериалы со сведениями о военной технике.

Полученная информация использовалась противником для корректировки артиллерийских и ракетно‑бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил РФ.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Подозреваемый заключен под стражу.

Рената Валеева