«Запас прочности советского наследия исчерпан»: Казань объявила о приближении коммунального армагеддона

Износ коммунальных сетей столицы Татарстана составляет 70—90%. Стоимость вложений оценивается почти в миллиард долларов

Фото: Дмитрий Резнов

Сети водоснабжения Казани, проложенные в 50—70-х годах прошлого века, не справляются с нагрузкой из-за ветхости. С начала 2021 года только на сетях бытовой канализации произошло 55 провалов, на сетях водопровода — более 900 аварий, ежедневно в аварийную службу «Водоканала» поступает около 100 заявок. Мэр Ильсур Метшин считает, что без федерального центра проблему не решить, но тот выделяет средства только городам с населением до 500 тыс. человек. Градоначальник призвал всеми возможными путями пролоббировать финансирование, пригрозив тем, что в противном случае столица Татарстана не выполнит планов по вводу нового жилья. Кроме того, городские власти пообещали ускорить ликвидацию всех незаконно расположенных на муниципальной земле гаражей, автохлама и торговых объектов. Подробности — в материале «Реального времени».

900 аварий и 55 провалов

Директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров рассказал, что предприятие обслуживает более 3 тыс. км сетей, из них 70% — ветхие и аварийные, срок эксплуатации которых истек более 10 лет назад. Протяженность таких сетей составляет 1,7 тыс. км, ежегодно эта цифра увеличивается на 2-3%.

— Эти сети были проложены в 50—70-х годах прошлого века. За последние 10 лет выявлены и приняты на наш баланс более 1,3 км бесхозных сетей с износом более 90%. И все это нужно перекладывать. Капитальный ремонт сетей, построенных еще в советское время, комплексно не проводился, потому что, когда подошел к концу срок эксплуатации, перед городом стояли другие задачи: шла программа расселения ветхого жилья, строились целые микрорайоны, к которым тянулись сети водопровода и канализации. Тогда было построено 2 млн кв. м жилья с нуля, вырос целый микрорайон Азино, массово застроился Ново-Савиновский район. Далее началась другая программа — строительство социального жилья, огромное количество объектов подключались к сетям бесплатно. Сейчас запас прочности советского наследия исчерпан. Пройдена точка невозврата, — заявил Егоров.

С 2010 года в сетях водоснабжения Казани по причине износа произошло более 14 тыс. аварий. Магистральные сети проходят под дорожным полотном, пешеходными и зелеными зонами, в ремонт которых вложено много сил и средств. Поэтому аварийные ситуации возникают на недавно построенных или обновленных объектах. За последние 5 лет зафиксировано 600 таких случаев. Егоров привел примеры последних случаев прорывов коллекторов, из-за чего образовались провалы на проезжей части пересечений улиц Волгоградской и Короленко, Амирхана и Чистопольской. В эту субботу на последнем участке один за другим образовалось еще два провала, а с начала года — 19.

Егоров привел примеры последних случаев прорывов коллекторов, из-за чего образовались провалы на проезжей части

В центре города на проезжей части улицы Марджани произошла просадка канализационной трубы. На ликвидацию этих аварий направляются средства, предусмотренные на плановый ремонт, что приводит к ухудшению состояния сетей. Осложняет ситуацию глубина залегания труб, достигающая 8 метров, грунтовые воды и свежие коммуникации, а также их нахождение в «теле» дорог или тротуаров.

Новые технологии позволяют переключать абонентов на временные схемы, так что большинство жителей не замечают возникших неудобств. Сейчас аварийные работы ведутся в ночное время без отключения от подачи воды, но требуют сложных технологических решений и больших затрат. В нынешнем году только на сетях бытовой канализации произошло 55 провалов, на сетях водопровода — более 900 аварий. «Причина всех аварий одна — ветхость», — заявил Егоров. Ежедневно в аварийную службу «Водоканала» поступает около 100 заявок.

Для ремонта сетей необходимо 65 млрд рублей, из них только на сети — 40 млрд рублей.

— Мы заявились на все существующие на сегодняшний день программы на капитальный ремонт и реконструкцию сетей. Но они направлены на поддержку городов с населением до 500 тыс. человек, — обратил внимание Егоров.

Метшин призвал через президента Татарстана добиться увеличения тарифа на подключение к сетям «Водоканала» по всей стране

«Казань осталась с этой проблемой один на один»

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что это проблема не только Казани, а всех городов с любым количеством жителей. Но федеральный центр пошел навстречу только небольшим городам, которые могут войти в целевую программу капремонта сетей.

— Миллионные города, каковой является Казань, остались с этой проблемой один на один. При этом мы не можем развивать город, строить новые сети. Это кровеносные сосуды города, состояние которых на сегодняшний день вызывает большую тревогу. Количество аварий — 14 тыс. прорывов — говорит само за себя... В 2014 году было принято решение о снижение стоимости квадратного метра жилья. Казалось бы, правильное решение, на сегодняшний день квадратный метр перевалил за 100 тыс. рублей, а стоимость подключения к сетям — 500 рублей. На квадратный метр — полпроцента. А недополучили из-за этого решения 12 млрд рублей.

Метшин призвал через президента Татарстана добиться увеличения тарифа на подключение к сетям «Водоканала» по всей стране. Без этого не решить поставленную задачу по вводу нового жилья. Градоначальник сравнил ее с ситуацией, когда на первоклассника пытаются натянуть ботинки, которые он носил в 5-летнем возрасте.

— Мы строим социальную инфраструктуру, все это связано с выполнением национальных проектов. Но по воздуху или в виде дождя вода не придет. Плюс, есть еще вопросы канализования. Все, казалось бы, хорошо внешне, достигаем успеха по многим вопросам — и по программе «Наш двор», и почти 85% дорожно-уличной сети привели к нормативному состоянию, а внутри города — труха. И это тысячи километров. Еще в 2014 году было 2660 км сетей, сегодня — 3 тыс. За 5 лет приросли на 335 км — это как от Казани до Самары. И это не труба сечением 10 мм, это огромные водоводы, огромное хозяйство прибавилось, — заявил Метшин.

«Водоканал» за счет собственных средств и кредитов профинансировал строительство КНС «Заречная» стоимостью 7,7 млрд рублей. Фото: Ринат Назметдинов

Мэр сказал, что город пытается находить решение. «Водоканал» за счет собственных средств и кредитов профинансировал строительство КНС «Заречная» стоимостью 7,7 млрд рублей. Это позволило не останавливать строительство в Заречье. Но без помощи федерального центра проблему с износом сетей не решить. Поэтому мэр призвал через новый депутатский корпус, Министерство строительства РФ, которое возглавляет выходец из Татарстана Ирек Файзуллин, и прочие институты пролоббировать выделение средств Казани.

Крестовый поход на гаражи и автохлам

С момента реализации программы «Наш двор» городские власти поставили перед главами районов задачу провести ревизию всех незаконно размещенных в них объектах — гаражей, бесхозных ржавых машин, сараев и торговых павильонов. Главы районов отчитались, что работа по установлению хозяев этого имущества и сносу бесхозных объектов началась в 2019 году. В этом году мэрия выделила средства на проведение этих работ, и они активизировались. Часть собственников утилизируют или демонтируют свое имущество самостоятельно. На высвобождаемой территории появляются детские площадки или парковки.

Параллельно с этим ликвидируются незаконные объекты торговли, расположенные на муниципальной земле, в том числе и на придомовых территориях. Руководитель комитета потребительского рынка Руслан Фазылзянов отметил, что благодаря принятым Казгордумой нормам теперь срок, за который владельцы самостоятельно установленных торговых точек должны их демонтировать, сократился с 30 до 12 дней. Всего в городе с 2016 года ликвидировано 2,1 тыс. ларьков и павильонов, из них только в этом году — 329, 108 разобранных конструкций отвезено на базу хранения. После чего они по решению суда признаются бесхозными и будут утилизированы.

— В этом году срок признания таких объектов бесхозяйными также оптимизирован и уменьшился с трех месяцев до одного. Это позволило нам ускорить работу по ликвидации демонтированных торговых павильонов. Эти работы начаты с 2018 года. И по состоянию на сегодняшний день 651 объект признан бесхозяйным, 510 объектов уже утилизировано, планируется к утилизации еще 141 объект. Кроме того, благодаря внесенным изменениям в порядок демонтажа в конце 2020 года мы наделены полномочиями по демонтажу автолавок и автофургонов, с которых ведется незаконная торговля. За этот период демонтирована 91 автолавка, — отчитался Фазылзянов.

Руслан Фазылзянов отметил, что срок, за который владельцы самостоятельно установленных торговых точек должны их демонтировать, сократился с 30 до 12 дней

В этом году городские власти пошли еще дальше и стали изымать во время рейдов объекты сезонной торговли. Таким образом, предприниматели лишились четырех торговых точек и более 2 тонн овощей и фруктов. По словам главы комитета, «пилот» показал свою эффективность и будет применяться в дальнейшем.

Метшин отметил, что снос таких торговых объектов — это поддержка тех предпринимателей, которые работают в рамках законодательства. А по поводу дальнейшей очистки территорий от автохлама и бесхозных построек пообещал дополнительное финансирование на их ликвидацию. «Рассадник антисанитарии мы ликвидируем. В нашу бытность это должно быть завершено», — заявил он.

Мэр призвал не только составить график «очистки», но и найти площадку на окраине города, куда свозился бы весь бесхозный хлам. И если в течение трех месяцев у него не найдутся хозяева — он будет утилизирован.