Водитель КАМАЗа получил условный срок за смертельное ДТП на трассе М-7

Параллельно с этим прокуратура Казани направила в суд уголовное дело о другом ДТП, повлекшем смерть человека

Прокуратура Татарстана сообщила о ходе сразу двух уголовных дел по ДТП. В первом случае прокуратура Казани направила в суд уголовное дело об аварии с тяжкими последствиями. Инцидент произошел 12 апреля 2025 года на улице Лобачевского. Водитель не снизил скорость перед пешеходным переходом и наехал на 24-летнего пешехода.

В результате аварии пострадавший получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Материалы дела переданы на рассмотрение в Вахитовский районный суд Казани.

Параллельно в Высокогорском районе вынесен приговор по другому делу о ДТП. 49-летний житель Нижегородской области признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Авария произошла 6 августа 2025 года на федеральной трассе М-7 «Волга». Водитель грузового рефрижератора КАМАЗ также наехал на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Суд назначил виновному наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Кроме того, мужчина лишен права управлять транспортными средствами на 1,5 года. Водитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, что в Татарстане рассмотрят усиление наказания за выезд на встречку. По данным замначальника Управления ГАИ Айрата Самигуллина, за последние два месяца в регионе зарегистрировано 357 ДТП.

Наталья Жирнова