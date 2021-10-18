Сын Марата Хуснуллина создает новый агрохолдинг в Татарстане

Альберт Хуснуллин, сын вице-премьера РФ Марата Хуснуллина начал создание нового агрохолдинга в Татарстане. Об этом передает «Коммерсантъ».

В агрохолдинг Хуснуллина под названием «Чистополье» вошли хозяйства больше чем на 20 тыс. га земли и молочная ферма, в которой насчитывается 1 тысю. голов. В ЕГРЮЛ есть сведения, что сын вице-премьера владеет АО «Холдинговая компания «Чистополье», под контролем которой находится ООО «Рыбно-слободское ХПП».

Помимо этого, Альберт Хуснуллин инвестировал в агрофирму «Чистопольская», занимающейся выращиванием зерна. Компания также управляет фирмой по обработке земли и молочной фермой.

Фото: Максим Платонов (архив)

Директор издания об аграрных рынках «Совэкон» Андрей Сизов считает, что рынок сельхозземель слабо развит в Татарстане, но, тем не менее, стоимость «Чистополья» можно оценить на сумму от 660 млн рублей до 1,1 млрд рублей.



В марте журнал Forbes представил рейтинг 20 крупнейших землевладельцев России. По данным издания, суммарно участники списка владеют 8,3 млн га земли — год назад этот показатель составлял 7,87 млн га.



Дарья Акимова