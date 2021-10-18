В России рекордно подорожала овсянка

Цена на овсяные хлопья достигла рекордов в России. В августе 2021 года, по данным Росстата, цена выросла до 80,5 рубля за 1 кг, в сентябре — до 80,9 рубля, сообщает РБК.



Цена преодолела указанную планку впервые с 2000 года. Подорожали не только хлопья, но и овсяные каши быстрого приготовления. Цена на них выросла до 94 рублей за 1 кг, по сообщению от исследовательской компании GfK.

Представитель торговой сети «Лента» сообщил, что цены на овсяные хлопья повысились на 20% по сравнению с 2020 годом. В торговой сети «Командор» овсянка стала дороже на 15%, по словам ее представителя Дмитрия Болотова.

Основная причина подорожания продукта — в росте закупочных цен у поставщиков, считает Болотов. Связано это с повышением цен на сырье, упаковку, низкой урожайностью, сокращением посевных площадей, тяжелыми условиями уборки овса в главных регионах по его выращиванию. Также на увеличение ценника повлияло снижение производства и ухудшение качества зерна в урожае 2020 года из-за непогоды.



В Татарстане в сентябре зафиксирован рост цен на гречку. Стоимость 1 килограмма составляла от 80 до 100 рублей.

Дарья Акимова