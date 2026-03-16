Городские службы Казани готовятся к возможным подтоплениям

Из-за потепления и рекордных +8 градусов усилен мониторинг малых рек в Советском районе

Фото: Динар Фатыхов

Ночные отрицательные температуры пока сдерживают интенсивное таяние снега

Руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров поручил взять на особый контроль ситуацию, связанную с весенним паводком. В условиях потепления и устойчивых плюсовых температур приоритетной задачей городских служб становится предотвращение подтоплений жилого сектора и объектов инфраструктуры.

Особое внимание уделяется территориям, где риск подъема воды традиционно выше. В первую очередь речь идет о жилых массивах Советского района. Эта часть города отличается большим количеством малых рек, которые в период таяния снега могут создавать дополнительные угрозы для прилегающих территорий.

По словам Рустема Гафарова, основной задачей на ближайшее время остается недопущение подтоплений в период активного паводка. Он отметил, что в Советском районе протекают такие реки, как Нокса, Киндерка и Вертелевка. Именно они в предыдущие годы становились источником наибольших рисков во время весеннего половодья.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Дополнительным фактором, влияющим на ситуацию, стало резкое потепление. В минувшие выходные температура воздуха поднималась до +8 градусов, что стало рекордным показателем для этого периода. При этом ночные отрицательные температуры пока сдерживают интенсивное таяние снега и позволяют службам проводить необходимые подготовительные мероприятия.

— Самая актуальная проблема — не допустить подтопления в паводковый период. Пока минусовые температуры в ночное время играют нам на руку, но мы продолжаем круглосуточный мониторинг ситуации, — подчеркнул Рустем Гафаров.

Как сообщил руководитель администрации Советского района Роман Фатхутдинов, подготовка к возможному подъему воды ведется заранее и носит комплексный характер. Работы начались еще поздней осенью, поскольку паводки в этой части города ежегодно становятся серьезным испытанием для коммунальных и экстренных служб.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из-за большого количества водных объектов защита поселков от подтоплений требует системного подхода и проведения превентивных мероприятий. В настоящее время профильные городские службы продолжают масштабные работы по очистке береговых зон.

На сегодняшний день ведется расчистка участка протяженностью 46 километров. Специалисты очищают русла рек от мусора, убирают заторы, образованные поваленными деревьями, а также прокапывают водоотводные канавы. Одновременно проводится проверка состояния водопропускных сооружений.

По словам Романа Фатхутдинова, основная цель проводимых мероприятий заключается в снижении рисков и обеспечении безопасности жилых домов, дорог и других объектов инфраструктуры, расположенных рядом с водоемами.

Контроль за уровнем воды на малых реках ведется в оперативном режиме. Мониторинг ситуации осуществляется круглосуточно, что позволяет своевременно реагировать на возможные изменения и при необходимости принимать дополнительные меры для предотвращения подтоплений.

Ариана Ранцева