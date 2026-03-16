В Татарстане возбудили уголовное дело из‑за уклонения от уплаты налогов на 41 млн рублей

В ООО «Зубр Инжиниринг» вносили ложные сведения о взаимоотношениях с 17 «проблемными» контрагентами

Директор ООО «Зубр Инжиниринг» из Татарстана умышленно занизил налоговые обязательства организации. Об этом стало известно в ходе выездной проверки МВД с региональным управлением налоговой службы.

Для этого он вносил ложные сведения в налоговые декларации и иные документы о взаимоотношениях с 17 «проблемными» контрагентами. В результате были уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль организации.

Общая сумма неуплаченных налогов превысила 41 млн рублей.

На основании собранных материалов СУ Следкома РФ по Татарстану возбудило уголовное дело. Оно открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов»).

Ранее стало известно, что логистическая компания «Трансакон» из Татарстана уклонялась от налогов более чем на 40 млн рублей. Схема уклонения от налогообложения заключалась в создании фиктивных взаимоотношений с 30 контрагентами.

