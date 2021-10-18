Власти Японии заявили о стремлении подписать мирный договор с Россией

Подписать мирный договор с Россией, не перекладывая эту задачу на будущие поколения, стремится правительство Японии. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции в Токио.

— Правительство Японии стремится подписать мирный договор с Россией, решив проблему принадлежности четырех северных островов, чтобы не передавать эту проблему следующим поколениям, — сказал он.

Мацуно пояснил, что Токио намеревается вести диалог с Москвой на основе имеющихся двусторонних соглашений, включая те, что были достигнуты в Сингапуре в 2018 году, сообщает ТАСС.

Недавно премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Также он заявил о необходимости решения данного вопроса и добавил, что оставлять его следующим поколениям нельзя. Об этом стало известно в ходе дебатов в нижней палате парламента.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Японии. Представитель Кремля сообщил о несогласии России с этим утверждением. По словам Пескова, эта территория принадлежит российскому государству, и страна неоднократно на различных уровнях, в том числе и на уровне президента, подтверждала политическую волю продолжать диалог с Японией для разрешения актуальных острых вопросов.



Алексей Нечаев