Кремль отказался комментировать сообщения о лечении лидера Ирана в Москве

Источник указал, Хаменеи был доставлен в Россию на военном самолете, после чего ему провели «успешную» операцию

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет комментировать публикацию кувейтской газеты Al Jarida о том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы был отправлен на лечение в Москву.

— Мы никак подобные сообщения не комментируем, — сказал представитель Кремля.

Кувейтское издание ссылается на высокопоставленный источник, близкий к иранскому руководству. По его данным, президент России Владимир Путин предложил перевезти иранского лидера на лечение в Москву во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Утверждается, что уже вечером того же дня Моджтаба Хаменеи был доставлен в Россию на военном самолете, после чего ему провели «успешную» операцию. Сейчас, как пишет Al Jarida, он проходит лечение в спецклинике на территории одной из резиденций президента.

12 марта пресс‑секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Моджтаба Хаменеи ранен, но «в порядке». На вопрос о том, почему новый верховный лидер не появлялся на публике после вступления в должность, дипломат ответил: «Я не думаю, что ему комфортно [в подобном состоянии] произносить речь».

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Моджтаба Хаменеи жив. «Я не знаю, жив ли он вообще. Пока никто не смог его показать. Я слышал, что его нет в живых. Если это не так, то он должен сделать кое‑что очень умное для своей страны, а именно сдаться», — заявил он.



Рената Валеева