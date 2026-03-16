В Советском районе Казани отремонтируют десятки дорог и установят новое освещение

Ремонтные работы запланированы на 58 объектах улично-дорожной сети, 17 из которых расположены в поселках

В Советском районе в текущем году запланированы ремонтные работы на 58 объектах улично-дорожной сети, 17 из которых расположены в поселках. Об этом сообщил глава районной администрации Роман Фатхутдинов на аппаратном совещании. Ранее в Татарстане объявили тендер на ремонт почти 9 км дорог в Советском районе Казани. В рамках проекта обновят шесть дорожных участков. Ключевым объектом станет Сибирский тракт.



По итогам прошлого года в районе было отремонтировано почти 500 тысяч квадратных метров дорожного полотна: удалось привести в порядок 68 объектов, из которых 42 участка находились в поселках.

Ремонтные работы охватывают не только обновление дорожного покрытия, но и установку новых объектов освещения. В прошлом году в 12 жилых массивах было установлено 598 новых фонарей, что позволило осветить дополнительно 36 улиц общей протяженностью 14 километров. Напомним, что на восстановление фонарей в Казани в этом году направят более 40 млн рублей, среди объектов также числятся и поселки из Советского района.

Наталья Жирнова