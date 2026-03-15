Заходят в «Баскет‑холл» дагестанец и американец из УНИКСа… А выходят — с победой над ЦСКА!

Армейцы второй раз в сезоне уступили в гостях казанцам

УНИКС нанес ЦСКА второе поражение в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, завершив встречу со счетом 86:80. Главными добытчиками триумфа стали Руслан Абдулбасиров, чей путь из «запасных» до лидера площадки стал главным открытием вечера, и Тай Брюэр, экстренно пришедший в клуб в конце 2025-го. Кого «подсидели» лидеры вечера и почему Казань остается единственным барьером для подопечных Андреаса Пистиолиса — в материале «Реального времени».

Тренер ЦСКА: «Когда соперники выходят на игру без некоторых баскетболистов, это негативно сказывается на нас»

Настоящим шоком стала новость о том, что казанский УНИКС выступит без своих ключевых игроков — центрового Джалена Рейнольдса и защитника Алексея Шведа. Еще после поединка с «Зенитом» наставник казанцев Велимир Перасович признал, что Швед уже долгое время борется с травмой, однако сроки его восстановления тренер уточнять не стал. Потеря Алексея была болезненной, ведь именно его бросок принес Казани победу в прошлом домашнем матче с ЦСКА.

— Это уже не первый случай, когда соперники выходят на игру без некоторых баскетболистов, и почему-то это негативно сказывается именно на нас и нашем баскетболе. О том, что у них не будет нескольких игроков, я узнал прямо перед игрой. И, как я уже говорил, похожая ситуация была в прошлом матче с УНИКСом год назад. Нам чего-то не хватает в таких играх. Получается, что лучший способ обыграть ЦСКА, — выйти против нас ослабленным составом, — задался вопросом Пистиолис после матча.

УНИКС потерпел уже два поражения от ЦСКА в текущем сезоне, включая выездной матч 1 февраля, завершившийся со счетом 80:84. Теперь армейцы прибыли в Казань с серией из 18 побед подряд, однако неожиданно столкнулись с сопротивлением со стороны американца Тая Брюэра и дагестанца Руслана Абдулбасирова.

Оба игрока набрали в сумме 42 очка — почти половину от общего количества очков УНИКСа. В условиях отсутствия ключевых игроков казанской команды их результативность стала открытием.

Экс‑игрок ЦСКА Абдулбасиров скромно признался, что у него не было цели «забить больше и больше». Баскетболист, набравший 19 очков и не допустивший ни одного промаха (!), отметил, что эти, как он сам назвал, «очи» были добыты спокойно и без нервов.

Абдулбасиров рассказал, что узнал о том, что будет играть на позиции Джалена, лишь за пару дней до матча — тогда тренер Велимир стал чаще ставить его на позицию пятого номера. При этом спортсмен не стал излишне оптимистично оценивать свои перспективы: по его словам, после реабилитации «Джалену не нужно будет времени на адаптацию, он просто вернется — и все».

— Это непросто находиться вне активной ротации и выступить так хорошо, — признавался главный тренер казанцев после игры.

При этом Тай Брюэр реализовал пять важных трехочковых по ходу матча. Кроме того, в первой четверти он выполнил мощнейший бросок сверху, ставший отсылкой к его победе в конкурсе слэм‑данков в рамках Матча всех звезд текущего сезона.

Перасович спросил за характер — и его услышали

Однако начало матча складывалось не в пользу УНИКСа. Армейцы забрали первую четверть и даже добились преимущества в +7 очков. В этот момент главный тренер Перасович обратился к игрокам с вопросом: «Where is character?» И это сработало!

— Невозможно играть идеально все 40 минут. У нас был неудачный отрезок во второй четверти, зато в третьей мы играли с огромной энергией, отлично двигали мяч и много забивали. Против ЦСКА это нормально — всегда бывают неудачные моменты, — заявлял Перасович после матча.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Со скамейки удачно вышли Брюэр и Абдулбасиров — на двоих они набрали 22 очка в первой половине встречи. Отлично проявил себя и Дмитрий Кулагин в роли плеймейкера, отдав шесть результативных передач. Серия из четырех точных «трешек» подряд позволила УНИКСу перехватить инициативу и вырваться вперед на +17 очков во второй четверти.

Кстати, это преимущество имело особый символизм. Именно с таким же счетом (+17) казанцы лидировали в последней игре против ЦСКА — и тогда в итоге уступили.

Куда пропал Мело Тримбл?

В третьей четверти команды отказались от плотной защиты и перешли к быстрому, результативному баскетболу. Однако преимущество по‑прежнему оставалось за УНИКСом.

В заключительной четверти УНИКС продолжал доминировать, но трехочковый Семена Антонова за две минуты до конца сократил отставание армейцев до -4. В концовке хозяева укрепили позиции точными дальними бросками — очки принесли Брюэр, Кулагин и Пэрис Ли.

Кстати, результативность лидера ЦСКА Мело Тримбла заметно снизилась. Если в прошлой игре с УНИКСом он набрал 33 очка, то сегодня ограничился лишь 10. Пистиолиса спросили, не видит ли он в этом тревожного знака, — на что тот ответил:

— Нельзя ждать, что один лидер вытащит игру в одиночку. Нужно, чтобы проявляли себя все. Сегодня у нас с этим была большая проблема. Посмотрите на статистику УНИКСа — почти каждый, кто вышел на паркет, набрал очки, сыграл полезно. У нас такого не было.

Статистика встречи:

УНИКС — ЦСКА — 86:80 (16:19, 27:11, 26:22, 17:28)

Лидеры казанцев: Брюэр (23 + 5 подборов), Абдулбасиров (19 + 10 подборов), Пьер (13), Кулагин (13 + 8 подборов + 9 передач), Ли (11 + 6 передач).

Лидеры армейцев: Ухов (22 + 6 подборов), Жан-Шарль (18 + 9 подборов), Уэйр (11 + 7 передач), Тримбл (10).