В Советском районе Казани выявили нарушения в 81 организации

Проверки рисков подмены трудовых отношений прошли в 121 компании

Администрация Советского района Казани в прошлом году провела масштабную работу по противодействию «серому» рынку труда и легализации занятости. В рамках этой деятельности специалисты проверили риски подмены трудовых отношений в 121 организации. В 81 случае факт нарушений подтвердился. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.

Комиссия рассматривала вопросы легализации занятости и противодействия «серому» рынку труда

По его словам, проверки проводились в рамках системной работы по выявлению случаев, когда трудовые отношения могут подменяться иными формами взаимодействия с работниками. Такие ситуации нередко приводят к уходу от официального оформления сотрудников и снижению уровня социальной защищенности работников.

Помимо проверок, в течение отчетного периода проводилась работа профильной комиссии, рассматривающей вопросы легализации трудовых отношений и ситуации на рынке труда. Всего за год состоялось 111 заседаний комиссии. На них рассматривались вопросы соблюдения трудового законодательства, а также меры по снижению доли теневой занятости.

В Советском районе Казани зарегистрировано 290 безработных

Как отметил Роман Фатхутдинов, принимаемые меры и работа по поддержке предпринимательства положительно отражаются на ситуации на рынке труда района. Одним из показателей таких изменений является снижение уровня безработицы.

В настоящее время в Советском районе Казани официально зарегистрировано 290 безработных. При этом рынок труда характеризуется выраженным дефицитом кадров. По данным администрации, на одного соискателя приходится примерно восемь актуальных вакансий.

В администрации отмечают, что такая ситуация свидетельствует о высокой потребности предприятий в сотрудниках и активной экономической деятельности в районе.

Всего на территории Советского района функционируют около 27 тыс. предприятий. На этих предприятиях заняты 166 тыс. человек. Значительную роль в экономике района играет малый и средний бизнес. В настоящее время в районе работают около 12 тыс. предприятий малого и среднего предпринимательства, на которых трудятся 46 тыс. казанцев.

Также значительная часть жителей района ведет деятельность в статусе самозанятых. По данным администрации, в настоящее время такой статус оформили 28 тыс. жителей.

Власти района отмечают, что работа по легализации занятости и снижению доли теневого рынка труда будет продолжена.

Ранее «Реальное время» писало, что пенсионеры Татарстана все чаще стали искать подработку — спрос вырос на 30%.

Ариана Ранцева