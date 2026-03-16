Бельгия призывает ЕС наладить отношения с Россией ради доступной энергии

«Это здравый смысл», — заявил премьер-министр страны Барт де Вевер

Фото: Реальное время

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к Евросоюзу с призывом восстановить отношения с Россией для обеспечения доступа к доступным источникам энергии, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

Де Вевер подчеркнул, что подобная инициатива пользуется негласной поддержкой большинства европейских лидеров, которые, однако, избегают открыто высказывать подобную точку зрения.

— Это здравый смысл, — заявил Вевер, говоря о восстановлении связей с российской стороной.

Ранее бывший председатель Европейского центрального банка и экс-премьер-министр Италии Марио Драги выразил обеспокоенность состоянием экономики Евросоюза.



Наталья Жирнова