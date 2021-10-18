Глава МИД Лавров заявил, что с ноября Россия приостанавлиет работу представительства при НАТО

Министр иностранных дел РФ Лавров заявил о прекращении работы информбюро НАТО в Москве. Также деятельность военной миссии связи НАТО в столице приостанавливается, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября. С этого момента Москва приостанавливает и работу постпредства РФ при НАТО.

«Буквально сегодня мы объявили о таких шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлен», — передает слова Лаврова ТАСС. Глава МИД РФ отметил, что со стороны НАТО нет надлежащих условий для элементарной дипломатической деятельности.

Фото: wikimedia.org

Ответные шаги предприняты после решения НАТО отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации.



Диана Жиленкова