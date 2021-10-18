В конце октября банки начнут подключать карты «Мир» к Google Pay
С 26 октября у банков появится возможность подключить карты «Мир» к Google Pay, пишут «Известия».
При этом отмечается, что прогнозов по срокам предоставления технологии клиентам на рынке еще нет. Кроме того, новый сервис даст импульс развитию бесконтактных операций и повысит популярность национального платежного инструмента.
— Около 70% клиентов пользуются телефонами с операционной системой Android, на которые может быть установлен Google Pay. Среди клиентов с картами «Мир» их доля еще выше. Мы ожидаем общий дальнейший рост токенизации и возможный переток клиентов в Google Pay из других мобильных кошельков, ― заявил вице-президент «Ренессанс Кредита» Петр Карпов.
Летом в статье британского издания The Economist рассказывалось о платежной системе «Мир». Ее история началась с временной блокировки Visa и Mastercard в России после крымских событий в 2014 году. По мнению редакции, западные санкции играют на руку Москве. Она создает параллельную финансовую систему, что подтверждается успехами российского проекта электронных платежей.
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