В конце октября банки начнут подключать карты «Мир» к Google Pay

С 26 октября у банков появится возможность подключить карты «Мир» к Google Pay, пишут «Известия».

При этом отмечается, что прогнозов по срокам предоставления технологии клиентам на рынке еще нет. Кроме того, новый сервис даст импульс развитию бесконтактных операций и повысит популярность национального платежного инструмента.

Фото: rusind.ru

— Около 70% клиентов пользуются телефонами с операционной системой Android, на которые может быть установлен Google Pay. Среди клиентов с картами «Мир» их доля еще выше. Мы ожидаем общий дальнейший рост токенизации и возможный переток клиентов в Google Pay из других мобильных кошельков, ― заявил вице-президент «Ренессанс Кредита» Петр Карпов.

Летом в статье британского издания The Economist рассказывалось о платежной системе «Мир». Ее история началась с временной блокировки Visa и Mastercard в России после крымских событий в 2014 году. По мнению редакции, западные санкции играют на руку Москве. Она создает параллельную финансовую систему, что подтверждается успехами российского проекта электронных платежей.



Алексей Нечаев