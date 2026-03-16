Два первых этапа благоустройства озера Кабан в Казани обошлись в 3,5 млрд рублей

Еще минимум 1,5 млрд рублей вложат в третий этап, который стартует в этом году

Первые два этапа благоустройства озера Нижний Кабан в Казани обошлись в 3,5 млрд рублей. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Института развития городов.

На данный момент реализованы два этапа благоустройства набережной озера Кабан.

Первый этап (2016–2018 годы) включал территорию от старого театра Камала до «Планеты Фитнес». Здесь установлены атмосферное освещение, деликатная навигация, минималистичные скамейки и урны, выполненные по фирменному стилю озера.

Первая часть второго этапа (2019–2020 годы) предусматривала пешеходный дублер от «Планеты Фитнес» до Вахитовского моста длиной 1,5 км с освещенными променадами, гранитными покрытиями с функциональной разметкой, парковочными зонами и велодорожкой. Построен новый пешеходный мост через воду, соединяющий улицы Хади Такташа и Шигабутдина Марджани. Создан спортивный пирс с прорезиненным покрытием и оборудованием для кроссфита, а на каскадах — зоны для пикника с возможностью аренды мангалов.

Вторая часть второго этапа (2024–2025 годы) охватывает территорию у нового театра Камала. Перед зданием сформирована треугольная театральная площадь, а ближе к воде — театральный сад с тропой длиной 170 метров и тематическими площадками. Завершает проект детская зона площадью более 4 000 кв. м, включающая крупнейшую водную игровую зону Татарстана.

В этом году начинается третий и заключительный этап благоустройства, охватывающий 1,5 километра от улицы Назарбаева до памятника Ш. Марджани. На реализацию этапа планируется минимум 1,5 млрд рублей.

Проект предусматривает разделение на два функциональных яруса, создание водных садов для очистки воды и оздоровления экосистемы озера, а также благоустройство верхнего яруса площадью 1,6 гектара — активной пешеходной зоны.

Проезжая часть станет односторонней, пешеходные зоны расширятся по обеим сторонам, появятся велодорожки, увеличится количество парковочных мест.

Ранее градоначальник анонсировал появление нового светомузыкального фонтана напротив нового театра Камала и впервые заговорил о креативном кластере напротив старой части зооботсада. Детали проекта — в материале «Реального времени».



Ариана Ранцева