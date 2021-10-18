Мэр Казани поручил увеличить количество пунктов вакцинации от COVID-19 в городе

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил управлению здравоохранения исполкома совместно с Минздравом Татарстана увеличить количество пунктов вакцинации от коронавируса в городе. Кроме того, он велел увеличить часы их работы, чтобы люди могли сделать прививку после рабочего дня.

Метшин сообщил, что выросшее за неделю в Казани количество вакцинированных подает надежду на скорое получение коллективного иммунитета.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаматдинов дополнил, что в сравнении с сентябрем темпы вакцинации в столице Татарстана выросли в 5 раз, до 7,3 тысячи жителей в день. Если вакцинация продлится такими темпами, то в декабре привьются 80% жителей города и коллективный иммунитет сможет быть достигнут.

Фото: Максим Платонов (архив)

На 18 октября в Казани привито 424 тысячи человек. Это составляет 44,3% взрослого населения города.

Акимова Дарья