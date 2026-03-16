Метшин: столицы стран БРИКС+ сохраняют связь на фоне ситуации на Ближнем Востоке

По словам мэра, в нынешнее непростое время особенно важно находить возможности для диалога и делиться успешными практиками городского развития

Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе форума «Диалоги о городском развитии», приуроченного к 100‑летию Всеиндийского института местного самоуправления, заявил ТАСС, что муниципалитеты стран БРИКС активно развивают сотрудничество и обмениваются опытом в сфере городского управления. Это происходит, несмотря на сложную международную обстановку.

Метшин напомнил, что накануне саммита БРИКС в Казани была создана Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+. В ее формировании принимали активное участие и представители Всеиндийского института местного самоуправления: они приезжали в Казань и вносили свой вклад в общую работу.

После создания Ассоциации контакты между муниципалитетами не прервались — представители городов продолжили регулярно встречаться на разных международных площадках. Так, переговоры и обмен опытом проходили в ОАЭ, Бразилии и Иране (в том числе в Тегеране). По словам мэра, в нынешнее непростое время особенно важно находить возможности для диалога и делиться успешными практиками городского развития.

Кроме того, делегации из разных стран регулярно приезжают в Казань, чтобы изучить местный опыт решения городских задач. Этот обмен знаниями идет на постоянной основе.

Ранее Рустам Минниханов провел телефонный разговор с королем Бахрейна о ситуации на Ближнем Востоке.

