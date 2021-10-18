В Калужской области вводится обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан

Фото: Максим Платонов

В связи с обострением ситуации с пандемией коронавируса в Калужской области вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, пишет ТАСС.

Губернатор Владислав Шапша на заседании правительства озвучил постановление, в котором говорится, что должно быть привито не менее 80% сотрудников коллективов сферы образования, культуры, промышленности, услуг с учетом переболевших за последние шесть месяцев.

Фото: Максим Платонов

Напомним, обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан в Татарстане ввели 11 октября. Первый компонент вакцины от COVID-19 работники указанных в постановлении ведомства сфер должны получить до 8 ноября, второй — до 6 декабря.

Алексей Нечаев