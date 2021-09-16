Итоги дня: Минниханов возглавил совет директоров «Туполева», холода накрыли Татарстан, а в дома пришло тепло
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 16 сентября.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил совет директоров ПАО «Туполев». Решение о его назначении приняли сегодня на очном заседании совета директоров на базе Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова. Минниханова избрали путем голосования.
- По прогнозу Гидрометцентра РТ, в ближайшие дни в Татарстане сохранится холодная погода с небольшим дождем. Среднесуточные температуры воздуха будут отставать от многолетней нормы на 4—6 градусов. Днем воздух прогреется максимум до +13 градусов. В ночные часы синоптики прогнозируют до -2 градусов.
- Из-за холодов, которые в Татарстане наблюдаются уже продолжительное время, в дома и соцобъекты с сегодняшнего дня начали подавать тепло, несмотря на то, что отопительный сезон в республике стартует лишь с 22 сентября. На регулировку и отладку отопительных систем, чтобы привести их в рабочий режим, может понадобиться до двух недель. В связи с этим в Казани начали работать телефоны горячих линий по вопросам пуска тепла.
- В Казани суд арестовал начальника пестречинской колонии №3 в Татарстане Александра Мелешенко. Он пробудет в СИЗО до 16 октября. Ему предъявлено обвинение по делу о взятке. Следком ходатайствовал о его аресте, так как он может скрыться от следствия. По информации источников «Реального времени», Мелешенко арестован накануне. Статус подозреваемого он получил этим летом — в деле о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ.). По нему с подполковника внутренней службы взяли подписку о невыезде.
- Министерство финансов России предложило повысить налог на прибыль на 5—10 п.п., до 25—30%, для компаний, которые за 5 лет платили больше дивидендов, чем инвестировали. Источники сообщают, что дифференциация ставки рассматривается как дополнение к корректировке налога на добычу полезных ископаемых для металлургических компаний и производителей удобрений. Допускается и комбинация обоих вариантов: повышение НДПИ и налога на прибыль. Цель — привлечь в бюджет дополнительно 250—300 млрд рублей в 2022 году.
- Президент России Владимир Путин, ушедший недавно на самоизоляцию, сообщил, что в его окружении заболели COVID-19 сразу несколько десятков человек. В связи с этим глава государства отменил визит в Душанбе в последний момент. Карантин Путина продлится еще несколько дней.
- СOVID-19 переболели и татарстанские чиновники. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что в Татарстане многие министры переболели коронавирусом, а некоторые из них еще недавно были на лечении. «Ситуация с коронавирусом достаточно напряженная. Другое дело, что те, кто находился на амбулаторном лечении, перенесли ковид в легкой форме. Но некоторые болеют тяжело. И среди наших сотрудников таких тоже достаточно», — рассказала она.
- Тем временем в столице Татарстана возбудили уголовное дело за оформление поддельных сертификатов о вакцинации. Жительница Казани выступала посредником и передавала данные клиентов двум медицинским работникам одного из медучреждений города. Так, заведомо ложные сведения о вакцинации против коронавируса размещались на портале госуслуг. За предоставление фальшивых документов злоумышленникам удалось получить вознаграждения до 8 тысяч рублей за человека.
- Европарламент утвердил доклад депутата из Литвы Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с РФ, а именно «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран Восточного партнерства». Кроме того, в документе он указал, что страны ЕС должны быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Государственную думу, если обнаружатся «нарушения демократических процедур и международного права».
- Российские власти требуют от компаний Apple и Google принять «исчерпывающие меры» для устранения нарушений по неправомерному вмешательству в парламентские выборы. Прокуратура направила их руководителям соответствующие представления.
Кинорежиссер Андрей Звягинцев, который проходит лечение от коронавируса в Германии, из-за тяжелого поражения легких был введен в искусственную кому, однако сейчас, когда ему стало лучше, медики готовятся вывести его из этого состояния. Режиссер заболел еще в начале июля.
Сборная Россия по футболу при новом тренере Валерии Карпине поднялась в рейтинге сборных ФИФА сразу на четыре позиции. Теперь она занимает 37-е место.
- Подъем в рейтинге стал возможен благодаря двум победам и одной ничьей в сентябрьских матчах отбора к чемпионату мира — 2022. Эти встречи стали первыми для российской команды под руководством Карпина.
- Новый тренер намечается и у сборной России по легкой атлетике. Прежний рулевой Юрий Борзаковский покинет свой пост по собственному желанию. Он занимал пост главного тренера сборной России на протяжении шести последних лет.
- По итогам августа 2021 года годовая инфляция в Татарстане замедлилась до 7,10% после 7,41% в июле. Однако это выше, чем в Приволжском федеральном округе (6,86%) и в России в целом (6,68%). Динамика цен в республики объяснили увеличением предложения овощей и фруктов, снижением цен на мировых рынках металла и древесины, мерами, принимаемыми власти для стабилизации уровня цен и изменением схемы индексации тарифов газоснабжения.
- Проект части Октябрьского городка в Казани, где собираются построить многофункциональный торговый центр, дошел до общественных обсуждений — они пройдут с 16 сентября по 21 октября. Подготовку площадки под строительство МФТЦ в ЖК «АртСити» начали в начале марта, что вызвало скандал — жители возмутились сокращением зеленой зоны. Местные жители обращались по этому вопросу в прокуратуру и аппарат президента Татарстана, однако, как сегодня рассказала «Реальному времени» Дилфуза Пардабаева, деревья все же вырубили.
- Турция изменила правила въезда россиян с 14 сентября. Теперь посещать страну без ПЦР-теста смогут только вакцинированные «Спутником V» граждане РФ. При этом последняя доза должна быть введена в организм туриста как минимум за 14 дней до прибытия в Турцию.
- Парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстане, где этим летом вырубали старинный яблоневый сад, признали выявленным объектом культурного наследия. Эксперты заявили, что он исторически ценный образец ландшафтной композиции усадебного парка с липовой, сосновой и дубовой аллеями. Главное здание и флигели усадьбы утрачены, но сохранившиеся аллеи являются неотъемлемой ее частью — по заключению комиссии, они находятся в удовлетворительном состоянии.
- Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что фаза активного роста объемов выдач ипотеки в России близится к завершению. «Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки. Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения», — сказала она в интервью РБК.
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