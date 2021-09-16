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У сборной России по легкой атлетике будет новый главный тренер

10:37, 16.09.2021 1
У сборной России по легкой атлетике будет новый главный тренер
Фото: rusathletics.info

Сборная России по легкой атлетике получит нового главного тренера. Прежний рулевой Юрий Борзаковский покинет свой пост по собственному желанию, сообщает агентство «Весь спорт».

По данным источника, специалист объявил о своем решении завершить тренерскую работу в сборной на встрече старших тренеров национальной команды. Информацию подтвердили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Фото: rusathletics.info

Борзаковский занимал пост главного тренера сборной России на протяжении шести последних лет. На прошедших Олимпийских играх — 2020 в Токио российские легкоатлет, в составе из 10 человек, завоевали две награды — золото Марии Ласицкене в прыжках в высоту и серебро Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:50
    Правильно. На этот пост Ольгу Павлову ихз Татарстана нужно назначить. Она вырастит чемпионов из состава ЕР.
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