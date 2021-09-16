У сборной России по легкой атлетике будет новый главный тренер
Сборная России по легкой атлетике получит нового главного тренера. Прежний рулевой Юрий Борзаковский покинет свой пост по собственному желанию, сообщает агентство «Весь спорт».
По данным источника, специалист объявил о своем решении завершить тренерскую работу в сборной на встрече старших тренеров национальной команды. Информацию подтвердили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Борзаковский занимал пост главного тренера сборной России на протяжении шести последних лет. На прошедших Олимпийских играх — 2020 в Токио российские легкоатлет, в составе из 10 человек, завоевали две награды — золото Марии Ласицкене в прыжках в высоту и серебро Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом.
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