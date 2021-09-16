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В Казани арестовали начальника колонии №3 Мелешенко

16:55, 16.09.2021
В Казани арестовали начальника колонии №3 Мелешенко
Фото: Максим Платонов

В Казани суд арестовал начальника пестречинской колонии №3 в Татарстане Александра Мелешенко. Он пробудет в СИЗО до 16 октября.

Ему предъявлено обвинение по делу о взятке. Следком ходатайствовал о его аресте, так как он может скрыться от следствия.

Фото: Максим Платонов
Фото: Максим Платонов (архив)

Как сообщают источники «Реального времени», накануне его задержали сотрудники Следкома по РТ по вновь возбужденному делу о взятке. Статус подозреваемого Мелешенко получил этим летом — в деле о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ.). По нему с подполковника внутренней службы взяли подписку о невыезде. Однако руководство УФСИН по РТ приняло решение о временном отстранении подозреваемого от должности.

Фото: Максим Платонов

ИК-3 Мелешенко возглавляет с сентября 2017-го, до этого четыре года занимал аналогичную должность в казанской колонии №18. Всего в органах ФСИН он отслужил 25 лет.

Татьяна Демина

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