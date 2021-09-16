В Казани возбудили уголовное дело за оформление поддельных сертификатов о вакцинации

В МВД Татарстана раскрыли схему незаконного оформления поддельных сертификатов о прохождении процедуры вакцинации, сообщает МВД по РТ.



Правоохранители установили, что жительница Казани выступала посредником и передавала медицинским работникам одного из медучреждений города. Так, заведомо ложные сведения о вакцинации против коронавируса размещались на портале госуслуг.

За предоставление фальшивых документов были получены вознаграждения до 8 тысяч рублей за человека.

СУ СКР по РТ возбудил уголовное дело по статьям о служебном подлоге и подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, лишение свободы на срок до четырех лет.

Фото: realnoevremya.ru

В июле в Москве задержали подозреваемых в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Сначала полицейские задержали курьера, который доставил сертификат. Затем — 19-летнего мужчину, он передавал курьерам справки. Последним задержали 23-летнего изготовителя сертификатов.

Маргарита Головатенко