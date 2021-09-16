С 14 сентября посетить Турцию смогут только привитые «Спутником V» россияне

Турция внесла изменения в правила въезда россиян с 14 сентября. Теперь посещать страну без ПЦР-теста смогут только вакцинированные «Спутником V» россияне. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Anex Tour и Pegas Touristik.

«Начиная с 14 сентября Турецкая Республика принимает из российских вакцин только «Спутник V» (при этом последняя доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия)», — говорится в сообщении «Вестника АТОР».

Туристы, привитые препаратами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию) или результат теста на антиген (сделанного не ранее чем за 48 часов). Сертификат вакцинации должен быть на английском языке, с указанием данных загранпаспорта (проставляются автоматически, если внести эти данные в Госуслуги), а также с QR-кодом.

Ольга Плешкова