Минфин предложил повысить налог на прибыль для некоторых компании

Минфин России предлагает повысить налог на прибыль на 5—10 процентных пунктов, до 25—30%, для компаний, которые за пять лет платили больше дивидендов, чем инвестировали. Каких именно отраслей это коснется, не уточняется в документах ведомства, пишет РБК.

Дифференциация ставки налога на прибыль рассматривается в Минфине как дополнение к корректировке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний и производителей удобрений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Допускается и комбинация обоих вариантов: повышение НДПИ и налога на прибыль. Цель — привлечь в бюджет дополнительно 250—300 млрд рублей в следующем году.

Исключение могут сделать только для госкорпораций и их «дочек», а также компаний, в которых доля государства составляет более 50%. Если правительство одобрит повышение налогов, то увеличенную ставку придется платить сталелитейным компаниям, которые последние годы направляли на дивиденды почти весь свободный денежный поток.



В начале августа президент страны Владимир Путин заявил, что российские власти подготовили повышенные налоги на добычу полезных ископаемых для сферы металлургической промышленности. Мера начнет действовать уже в следующем году.



Татьяна Леухина