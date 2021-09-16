В Татарстане начали подавать тепло в жилые дома

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов уделяет особое внимание старту нового отопительного сезона и поручил подавать тепло в дома и соцобъекты как можно быстрее, не дожидаясь наступления сильных холодов, в связи с просьбами жителей. Об этом на брифинге в Кабмине сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



Минниханов еще на прошлой неделе поручил профильным ведомствам обеспечить своевременную подачу тепла.

— Президент поставил задачу, чтобы тепло дали, не дожидаясь сильных холодов, — такой запрос есть у людей, мы это отслеживаем в социальных сетях. С сегодняшнего дня подача тепла началась и в жилые дома, получаем обратную связь и надеемся, что все пройдет в срок и без сбоев, — отметила Галимова.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В частности, с сегодняшнего дня стартовала подача отопления в жилые дома в Набережных Челнах . Разрешение на запуск тепла получили 10 управляющих компаний.

Отопительный сезон в Татарстане стартует с 22 сентября. Готовность жилого фонда в целом по республике по состоянию на 14 сентября оценивалась на 98,4% — из 17 470 домов тепло готовы принять 17 186. В восьми муниципальных образованиях имеется небольшое отставание, но на следующей неделе паспорта готовности будут и у них.