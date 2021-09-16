По итогам августа инфляция в Татарстане оказалась выше, чем в целом в России

По итогам августа 2021 года годовая инфляция в Татарстане замедлилась до 7,10% после 7,41% в июле. Однако это выше, чем в Приволжском федеральном округе (прирост 6,86% после 6,77%) и в России в целом (6,68% после 6,46%).

— На динамику цен в регионе повлияли расширение предложения овощей и фруктов, снижение цен на мировых рынках металла и древесины, меры, принимаемые органами власти для стабилизации уровня цен, а также изменение схемы индексации тарифов газоснабжения, — говорится в сообщении Нацбанка РТ.

В августе годовой прирост цен на продукты составил 7,57% после 7,79% в июле этого года. Продолжилось замедление роста цен, связанное с расширением предложения некоторых видов овощей и фруктов.

По данным Татарстанстата, в Татарстане в августе 2021 года зарегистрировали дефляцию. Она составила 0,25%.