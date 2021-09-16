Парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи признан объектом культурного наследия

Парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана признали выявленным объектом культурного наследия, такое решение принял Комитет РТ по охране объектов культурного наследия после заключения комиссии, завершившей экспертизу объекта.



Парк усадьбы признали исторически ценным образцом ландшафтной композиции усадебного парка с липовой, сосновой и дубовой аллеями. Главное здание и флигели усадьбы утрачены. Сохранились аллеи, являющиеся неотъемлемой ее частью — согласно заключению комиссии, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Дворянский род Нарышкиных владел обширными землями на правом берегу Волги. При Нарышкиных построили деревянную усадьбу в стилистике классицизма, флигели и парк с древесно-кустарниковой растительностью.

О возможном включении усадьбы Нарышкиных — Паулуччи в перечень объектов с признаками культурного наследия стало известно в мае этого года. Тогда сотрудники Комитета РТ по охране объектов культурного наследия провели на территории парка осмотр, после того как в СМИ и соцсетях опубликовали сообщения о вырубке яблоневого сада. Подробности — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко