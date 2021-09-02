Начальника колонии №3 в Татарстане подозревают в поборах на ремонт

Статус подозреваемого в уголовном деле получил начальник пестречинской колонии №3 в Татарстане Александр Мелешенко. Дело возбуждено в середине августа по признакам злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 185 УК РФ), — сообщают источники «Реального времени».



В качестве меры пресечения подполковнику внутренней службы избрана подписка о невыезде. Однако руководством УФСИН по РТ принято решение о его отстранении от должности на время следствия.

ИК-3 Мелешенко возглавляет с сентября 2017-го, до этого четыре года занимал аналогичную должность в казанской колонии №18. Всего в органах ФСИН он отслужил 25 лет.

По данным источников «Реального времени», дело возбуждено по событиям 10—15 июля 2021 года — в отношении подполковника и неустановленных сотрудников того же учреждения. По версии следователей 2-го отдела Следкома по РТ, в этот период данные лица получили от одного из осужденных 6,5 тысячи рублей «на нужды колонии» и требовали у него же поставить стройматериалы на 40 тысяч рублей для проведения ремонтных работ в исправительном учреждении.

В УФСИН по РТ от официальных комментариев по делу воздержались. В Следкоме по РТ делиться информацией о ходе расследования не стали.

Источники «Реального времени» полагают — в деле могут появиться и более серьезные эпизоды. Ранее редакция сообщала об уголовном деле по масштабной недостаче мяса в той же колонии.