Торговый центр в ЖК «АртСити» построят до 2024 года — ради него вырубили две сотни деревьев

Фото: рендер: UD Group

Площадь МФТЦ составит 32 тысячи кв. м

Проект части Октябрьского городка, где собираются построить многофункциональный торговый центр, дошел до общественных обсуждений. На основании заявления ООО «АртСитиМолл» они пройдут с 16 сентября по 21 октября.

Территория проектирования расположена внутри квартала, ограниченного улицами Искрой, Николая Ершова и Разведчика Ахмерова, а площадь составляет более 40 тысяч квадратных метров.

Многофункциональный торговый центр включит в себя торговые и офисные помещения, магазины, предприятия бытового обслуживания, фитнес-центр, кафе и рестораны, помещение культурно-досугового назначения, паркинги и автостоянки. С учетом этого его площадь составит 32 тысячи квадратных метров.

Для развития транспортной инфраструктуры там построят парковки на 743 машино-места, в том числе 448 машино-мест для посетителей и работников МФТЦ. Это с учетом сокращения парковочных мест на 30% в связи с размещением центра на исторической территории. Еще 275 мест появятся для жителей ЖК «АртСити». Также построят проезды местного значения и плоскостные парковки.

Строительство многофункционального торгового центра, согласно проекту, будет осуществлено в первую очередь — до 2024 года. «Реальное время» направило запрос в UD Group, которая ведет строительство МФТЦ, по поводу текущего хода работ.

Ради МФТЦ вырубили деревья

Подготовку площадки под строительство МФТЦ в ЖК «АртСити» начали в начале марта, что вызвало скандал — жители возмутились сокращением зеленой зоны. По данным UD Group, к вырубке запланировано 245 деревьев. Среди них клен, береза, вяз, сосна, липа, ель, осина — всего более 10 пород, с преобладанием тополя.

Местные жители обращались по этому вопросу в прокуратуру и аппарат президента Татарстана, однако, как сегодня рассказала «Реальному времени» Дилфуза Пардабаева, деревья все же вырубили. Также по этому поводу жители встречались с главным архитектором и застройщиком. В итоге последнего обязали посадить деревья вдоль дома №9 по улице Искре.

— Там говорят, что они якобы сделали высадку, но я лично не видела... У нас деревья все вырубили, образовался пустырь, никаких движений не наблюдается, — отметила жительница.

Еще жителей не устраивает, что разгрузочная зона будет расположена вблизи дома по ул. Искре, 9 и 1/106, и они предложили застройщику пересмотреть проект.

В мэрии Казани по запросу «Реального времени» сообщили, что эскизное предложение строительства многофункционального центра в ЖК «АртСити» было согласовано Управлением архитектуры и градостроительства в апреле 2020 года. При этом расстояние от дома до МФТЦ соответствует всем необходимым санитарно-эпидемиологическим правилам в части установления санитарно-защитной зоны. А застройщик обязан высадить на парковке перед центром высокоствольные деревья, которые бы заняли не менее 10% от ее общей площади.



Эскизное предложение строительства многофункционального центра в ЖК «АртСити» было согласовано Управлением архитектуры и градостроительства в апреле 2020 года. Фото youtube.com

Недалеко будет еще одна школа и парковка

Октябрьский городок продолжает прирастать новыми зданиями — на прошлой неделе «Реальное время» писало, что там появится частная школа на 106 мест, к которой собираются построить подъездные пути с остановочными карманами. На втором этапе появится 12-этажная парковка на 1 330 машино-мест. Общественные обсуждения по поводу проекта пройдут с 9 сентября по 14 октября.

В пресс-службе ООО «Управляющая компания «Унистрой», которое ведет там застройку, изданию сообщили, что открытие запланировано в четвертом квартале 2021 года.

Дарья Пинегина