Европарламент одобрил доклад с призывом не признавать выборы в Госдуму РФ, если они пройдут с нарушениями

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад депутата из Литвы Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией.

Кубилюс пишет в докладе, что ЕС должен «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран Восточного партнерства», вести «выборочный диалог с Кремлем», «поддерживать демократическое общество».

Также, согласно докладу, страны ЕС должны быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму, если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил (цитата по ТАСС), что утверждение доклада вызывает сожаление:

— К великому сожалению, там не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам. Единственное, на что можно сделать скидку, — это на то, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер.