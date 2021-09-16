В Татарстане в выходные дни сохранится холодная погода, температура будет ниже нормы на 4-6 градусов

В ближайшие дни в Татарстане сохранится холодная погода с небольшим дождем. Среднесуточные температуры воздуха будут отставать от многолетней нормы на 4-6 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

Завтра, 17 сентября, и в субботу, 18 сентября, республика по-прежнему будет находиться в тылу циклона. Ночью похолодает до +1..6°, ночью 18 сентября местами ожидаются заморозки до -1°. Дневные температуры не превысят +7..13 градусов.

В воскресенье и в понедельник на территорию Татарстана распространит влияние гребень северного антициклона. Ночью прогнозируется похолодание до 0..5°, местами температуры понизятся до -2..-4°. Днем ожидается не выше +8..13°. Небольшой дождь возможен лишь 20 сентября на западе республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник, 21 сентября, республика попадет под влияние очередного циклона. Местами пройдут дожди. Температуры ночью будут понижаться до 1..6°, в дневные часы составят 8..13°.

На прошлой неделе профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал «Реальному времени», что в ближайшее время в Татарстане не ожидается бабье лето. «Будет кратковременное потепление — понедельник, вторник, градусов до 20, а потом снова идет волна похолодания и дождливая волна»: спрогнозировал специалист.



Татьяна Леухина