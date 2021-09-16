В Казани заработали горячие линии по вопросам пуска тепла
В Казани начали свою работу телефоны горячих линий по вопросам пуска тепла, сообщает мэрия города.
Жители Казани могут обратиться:
- в Комитет жилищно-коммунального хозяйства: +7(843)590-96-22, +7(843)590-96-23;
- в систему «Открытая Казань»: +7(843)236-41-23.
Звонки принимаются и в администрациях районов:
- Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: +7(843)520-75-39;
- Вахитовский и Приволжский районы: +7(843)264-30-96;
- Кировский и Московский районы: +7(843)557-76-10;
- Советский район: +7(843)272-01-05, +7(843)272-75-70, +7(843)272-16-23, +7(843)272-00-65;
- Префектура «Старый город»: +7(843)221-49-99.
На регулировку и отладку отопительных систем может понадобиться до двух недель. Это необходимо, чтобы перевести системы в рабочий режим.
Отопительный сезон в столице Татарстана начался сегодня. Сейчас тепло уже есть в 345 социальных объектах.
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