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В Казани заработали горячие линии по вопросам пуска тепла

14:13, 16.09.2021
В Казани заработали горячие линии по вопросам пуска тепла
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани начали свою работу телефоны горячих линий по вопросам пуска тепла, сообщает мэрия города.

Жители Казани могут обратиться:

  • в Комитет жилищно-коммунального хозяйства: +7(843)590-96-22, +7(843)590-96-23;
  • в систему «Открытая Казань»: +7(843)236-41-23.

Звонки принимаются и в администрациях районов:

  • Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: +7(843)520-75-39;
  • Вахитовский и Приволжский районы: +7(843)264-30-96;
  • Кировский и Московский районы: +7(843)557-76-10;
  • Советский район: +7(843)272-01-05, +7(843)272-75-70, +7(843)272-16-23, +7(843)272-00-65;
  • Префектура «Старый город»: +7(843)221-49-99.

На регулировку и отладку отопительных систем может понадобиться до двух недель. Это необходимо, чтобы перевести системы в рабочий режим.

Фото: pixabay.com

Отопительный сезон в столице Татарстана начался сегодня. Сейчас тепло уже есть в 345 социальных объектах.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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