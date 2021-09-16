Лилия Галимова прокомментировала вопрос о ситуации с коронавирусом в Казанском кремле

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова прокомментировала вопрос о ситуации с коронавирусом в Казанском кремле. Вопрос возник в связи с тем, что президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за большого количества зараженных в его окружении.



— У нас есть люди, которые находятся на самоизоляции, которые находятся в больнице, — отметила Галимова. — Но это не высшее руководство. Среди министров многие переболели. Некоторые из них еще недавно были на лечении. Ситуация с коронавирусом достаточно напряженная. Другое дело, что те, кто находился на амбулаторном лечении, перенесли ковид в легкой форме. Но некоторые болеют тяжело. И среди наших сотрудников таких тоже достаточно. Сейчас наблюдается сезонный подъем заболеваемости.

Фото: realnoevremya.ru

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