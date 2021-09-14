Тепло в квартиры татарстанцев начнут подавать со следующей недели

Отопительный сезон в РТ стартует с 22 сентября, об официальной дате старта подачи тепла в жилой фонд республики сегодня заявил на брифинге первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. По его оценке, в этом году муниципалитеты более оперативно провели подготовку к подаче тепла, чем в 2020 году.

Как он подчеркнул, согласно нормативам, подавать тепло начинают, когда среднесуточная температура в течение 5 дней составляет менее +8 градусов.

Также он отметил, что готовность жилого фонда в целом по Татарстану на сегодняшний день составляет 98,4% — из 17 470 домов тепло готовы принять 17 186. В восьми муниципальных образованиях имеется небольшое отставание, но на следующей неделе паспорта готовности будут и у них.

В столице Татарстана отопительный сезон начнется 16 сентября — 92 детсада и шесть больниц уже получили тепло по заявкам, сообщили в пресс-службе исполкома города.