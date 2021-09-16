От Apple и Google требуют устранить нарушения по вмешательству в выборы в России

Фото: Максим Платонов (архив)

От компаний Apple и Google требуют устранить нарушения по вмешательству в парламентские выборы в России. Прокуратура 9 сентября направила их руководителям соответствующие представления.

«В обоих представлениях содержатся требования принять исчерпывающие меры по устранению указанных прокуратурой нарушений российского законодательства, способствующих неправомерному вмешательству в выборы», — заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов.

Какие именно нарушения допустили Apple и Google, не уточняется. В Совфеде указали на их противоправность и направленность на вмешательство «в сугубо внутренние дела России», пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе МИД России сделал заявление послу США в Москве Джону Салливану из-за вмешательства американских «цифровых гигантов» в выборы в Государственную думу РФ. В ведомстве заявили, что имеют неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства со стороны Штатов.

Кроме того, еще в апреле глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что США усиливают попытки повлиять на политическую конкуренцию в стране в связи с приближением выборов в парламент. Депутат отметил, что о попытках вмешательства во внутренние дела страны свидетельствуют, в частности, слова экс-посла США в России Майкла Макфола, заявившего о необходимости более активной поддержки «идеологических союзников» США на постсоветском пространстве, в том числе в России.

По решению Центризбиркома России в связи с эпидемиологической ситуацией выборы, запланированные на 19 сентября, будут проходить в стране в течение трех дней — с 17 сентября. О том, как сентябрьские выборы 2021 года пройдут в Татарстане, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина