Путин сообщил, что несколько десятков человек в его окружении заболели COVID-19

В окружении президента России Владимира Путина коронавирусом заболели несколько десятков человек, об этом на саммите ОДКБ сообщил сам президент.



В связи с этим глава государства отменил визит в Душанбе в последний момент. «Это связано с тем, что в ближайшем окружении выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два — несколько десятков человек», — приводит RT слова российского лидера.

Путин в течение нескольких дней будет находиться на самоизоляции.

Фото: kremlin.ru

Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию в связи с тем, что контактировал с заболевшим коронавирусом человеком. Позже он пояснил, что в его окружении заболели сразу несколько человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что уход Путина на самоизоляцию не повлиял на его рабочий режим.

Маргарита Головатенко