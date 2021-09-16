Россия при Карпине поднялась в рейтинге сборных ФИФА сразу на 4 позиции

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг сборных на своем официальном сайте.

В обновленном списке российская национальная команда поднялась сразу на четыре строчки. Теперь сборная России занимает 37-ю позицию.

Подъем в рейтинге стал возможен благодаря двум победам и одной ничьей в сентябрьских матчах отбора к чемпионату мира — 2022. Эти встречи стали первыми для российской команды под руководством нового тренера — Валерия Карпина.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Фото: rfs.ru

В тройке лучших произошло одно изменение. Чемпионов мира сборную Францию из топ-3 отодвинула Англия. Главный соперник россиян на групповом раунде команда Хорватии также улучшила свои показатели и теперь занимает 17-е место в рейтинге.

Напомним, по итогам неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020 летом нынешнего года сборная России упала на 41-ю строчку.