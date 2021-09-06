Итоги дня: умер Жан-Поль Бельмондо, власти Казани против расклейщиков, последняя труба «Северного потока — 2»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 6 сентября.



В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. Ночью и утром 7 сентября на территории Татарстана местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов. Сейчас обширный высотный циклон формирует погоду на европейской территории России. В Татарстане под влиянием этого циклона отмечаются небольшие дожди и похолодание. В среднем за сутки температура отстает от нормы на 5 градусов — такой температурный фон характерен для конца сентября.

Строители уложили последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток — 2», сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG. На следующем этапе они состыкуют немецкую и датскую секции трубы. После этого начнутся пусконаладочные работы. Газопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

На сегодняшнем аппаратном совещании в исполкоме мэр Казани Ильсур Метшин сделал замечание в адрес УВД города из-за «нерешаемой проблемы» с расклейщиками объявлений на опорах освещения, расставляемых компанией «Казэнерго» по улицам столицы РТ. По закону именно «Казэнерго» должно контролировать чистоту столбов, регулярно их очищая, однако, если верить главе компании Рустаму Абдулхакову, делать это компания (во всяком случае, эффективно) не в состоянии. Мэр Казани на оправдания и жалобы главы «Казэнерго» только возмутился, отметив, что подобные проблемы поднимались и раньше и вполне решались при участии городского отдела УВД, и призвал подключиться полицейских к решению.

Фото: Global Look Press

Умер знаменитый французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет. Актер родился 9 апреля 1933 года на западной окраине Парижа. Он получил известность после выхода киноленты «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара. Он сыграл также в кинокартинах «Мужчина, который мне нравится», «Страх над городом», «Частный детектив» и другие.

Роскомнадзор заблокировал в России сайт «Умное голосование» из-за связи с Фондом борьбы с коррупцией*, сообщили в пресс-службе ведомства. «Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», — говорится в сообщении.

В текущем году в Татарстане из-за засухи с большими трудностями столкнулись работники АПК. На это обратил внимание президент республики Рустам Минниханов на совещании по основным параметрам прогноза социально-экономического развития республики на 2022—2024 годы. «Повторился 2010 год. Конечно, падение значительно меньше, но очень ощутимо. Самое главное — это экономика наших сельчан, населения. Они недополучили свои доходы. Поэтому ситуация на селе не очень простая», — заметил глава республики.

Фото: Илья Репин

Бюджет на следующий год будет очень напряженный, отметил Минниханов. Президент РТ на совещании поручил обеспечить жесткую финансовую дисциплину и эффективно использовать имеющиеся резервы: сократить задолженности по налогам, объем которой составляет 8,9 млрд рублей, а также содействовать развитию предпринимательства.

Кандидаты-самовыдвиженцы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по одномандатному округу №2, сменившие имена на «Борис Вишневский», на плакате для избирательных участков будут представлены фотографиями с теми же бородами и прическами, что и кандидат от «Яблока», депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. Нужно проанализировать ситуацию с тем, как «двойники» кандидатов влияют на волеизъявление граждан, прежде чем обсуждать возможные изменения в законодательстве, отметил член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

Военные действия на территории Афганистана можно считать завершенными, после того как захватившее власть в стране радикальное движение «Талибан»** установило полный контроль над не подчинившейся ему ранее северной провинцией Панджшер. Об этом заявил в понедельник представитель радикалов Забихулла Муджахид.

Фото retail-loyalty.org

Татарстан оказался на восьмом месте в списке регионов по количеству граждан, имеющих доход от 1 млн рублей в месяц. Таковы данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Так, в республике по найму с официальной зарплатой в размере от 1 млн рублей числятся свыше 200 человек. В тройку лидеров по количеству таких сотрудников вошли Москва (около 10,4 тыс. человек), Санкт-Петербург (1,3 тыс.), Московская область (1,2 тыс.).



Цена газа в Европе к концу года может составить $600, следует из консенсус-прогноза «Известий», составленного на оценках опрошенных аналитиков. На днях она побила очередной рекорд, 1 сентября октябрьский фьючерс превысил $645 за тыс. куб. м на спотовый индекс TTF. 3 сентября показатель был несколько ниже, но все же на высоком уровне — примерно $617 за тыс. куб. м, отметила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Минэкологии Татарстана проверит озеро в Ново-Савиновском районе Казани, которое окрасилось в красный цвет. Специалисты выезжали к водоему и взяли пробы природной воды. Инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии РТ и специалисты ЦООЭН, которые посетили безымянный водоем, отметили, что вода в озере мутная, местами имеет розоватый оттенок. Пробы воды из озера отправили на количественный анализ в ЦООЭН Минэкологии РТ, сообщили «Реальному времени» в ведомстве.



Фото: Дарья Пинегина

Недостроенный проблемный дом ЖК «Мелодия» со встроенными детским садом и магазином по улице Габишева в Казани по состоянию на 1 августа оценили в 326,8 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Земельный участок под домом стоит еще 38,8 миллиона рублей. Оба объекта принадлежат застройщику ООО «ПИК+», который был признан банкротом в апреле этого года.

В Казани в понедельник с утра на Мамадышском тракте образовались пробки. Явление для этой дороги неудивительное, но в этот раз автовладельцы смогли прочувствовать на себе, какого побывать в «московской» пробке — людям пришлось стоять полтора часа. В Комитете внешнего благоустройства Казани «Реальному времени» сообщили, что летом 2021 года были обнаружены повреждения деформационного шва автодорожного моста через реку Ноксу — ремонт нельзя было переносить на более поздний срок. В срочном порядке была организована соответствующая работа. Ее начали в пятницу для того, чтобы основная часть ремонта пришлась на выходные. В эти дни загруженность дороги наименьшая. Сегодня работы завершаются, а 7 сентября движение по мосту через реку Ноксу будет восстановлено в полном объеме, добавили в комитете.

В Татарстане учительница 2001 года рождения напала на своего 17-летнего сожителя с ножом на почве ревности. Инцидент произошел в поселке «Совхоз «Татарстан» Тукаевского района в доме девушки. Молодая учительница приревновала своего 17-летнего сожителя, учащегося одного из набережночелнинских колледжей, и учинила скандал. Она нанесла парню множественные проникающие колото-резаные ранения грудной клетки. «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили, что оба пострадавших госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.



Фото: Максим Платонов

Затруднения и неудобства в связи с присутствием на улицах электросамокатов испытывают 41,5% жителей городов Татарстана. А каждый четвертый татарстанец вообще считает, что до их массового появления в городах жизнь была лучше. Об этом говорится в исследовании агентства «ПромРейтинг», которое есть в распоряжении «Реального времени». По мнению жителей республики, в городах следует организовать отдельные зоны для передвижения на электросамокатах, ограничить доступ к ним нетрезвым людям и лицам младше 18 лет, ввести ответственность для водителей этого транспортного средства, запретить передвигаться на нем двум и более людям, запретить стихийные парковки самокатов (в особенности возле остановок), приравнять электросамокаты к мопедам.



В Марий Эл с 7 сентября снимут режим ЧС, ранее введенный в связи с пожарами, сообщил глава региона Александр Евстифеев. По словам заместителя председателя правительства республики Степана Воронцова, площадь тлеющих участков составляет 3 га. Однако угрозы населенным пунктам отсутствуют, нет и условий для распространения огня. Глава Марий Эл заявил о необходимости продолжения работ до полного устранения тления торфяников и задымления территории. Он отметил, что в статусе ЧС нет необходимости. К тому же это может создать сложности для хозяйства.

Минский областной суд приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам колонии соответственно. Их признали виновными в заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти (ч. 1 ст. 357) и в создании экстремистского формирования или участия в нем (ч. 3 ст. 361 и ч. 1 ст. 361-1 УК Белоруссии).

Фото: Олег Тихонов

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прилетела в Казань. Об этом она сообщила в своем Instagram. Она выложила stories на Право-Булачной улице, возле спа-комплекса Luciano. «Ну привет, очередная командировка!) узнаете где я?)», — написала Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

В Набережных Челнах задержали 59-летнюю женщину, подозреваемую в нападении на фельдшера. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ). По версии следствия, 4 сентября дочь подозреваемой, проживающей в 50-м комплексе Челнов, вызвала скорую помощь с жалобами на переломы ребер. Подозреваемая, будучи пьяной, стала выгонять медиков из квартиры и оскорблять их. После этого она побила 33-летнюю медработницу. В это время сотрудники скорой обратились в правоохранительные органы.

АО «Татспиртпром» заплатит блогеру INSTASAMKA за рекламную интеграцию в клипе 1,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. В клипе на песню Juicy будет продемонстрирована продукция компании. Общий хронометраж интеграции составит 8 секунд. Видеоклип должен быть опубликован на youtube-канале блогера не позднее 15 октября этого года.

Фото: kamaz.ru

В Челны поставили 21 автомобиль КАМАЗа модели НЕФАЗ-5299-40-52. Сейчас оформляются документы, технику ставят на учет. Обслуживание городских маршрутов начнется примерно в ноябре. Сейчас в администрации прорабатывают вопрос, каким образом техника будет передана перевозчикам. Общая стоимость госконтракта — 234,4 млн рублей. Автобусы находятся на площадях МУП «Горкоммунхоз».

В Сибири новые города можно построить между Братском и Красноярском, а еще в районе Канска и Лесосибирска, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Он отметил, что в этих местах есть возможности для добычи и переработки меди и редкоземельных металлов. В последующем из них можно производить отечественную продукцию. Также министр обороны считает, что в том же районе можно создать кластер «Алюминиевая долина» для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия.



16 новых компаний стали резидентами и партнерами ОЭЗ «Иннополис» по итогам заседания наблюдательного совета под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. Заявленный объем инвестиций составляет свыше 12 млрд рублей, компании создадут 702 рабочих места. Статус резидента получили семь компаний: «МедМаркет», «СмартФарм», «Сирин Групп», «Сайберскейп Инвестментс», «Промвад», «Синергия Софт» и «ХайтекПарк». Статус партнера получили девять компаний: «КУКА Роботикс», «Дронопорт», «Аквелон-Казань», «БИМэйстер», «НИИАС», «Техкомпания Хуавей», «ТС-Иннотех», «Ак Барс Цифровые Решения», «Озон Технологии», сообщила пресс-служба ОЭЗ «Иннополис».

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

**«Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года.



Алексей Нечаев